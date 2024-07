Life Support a Livorno sindaco Salvetti | Impegno strutturale

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 1 luglio 2024): “”., sono stati trasferiti verso i centri di accoglienza in Piemonte i 47 migranti a bordo della nave ong di Emergency sbarcati nel porto di. Ci sono tre donne e cinque minori non accompagnati. Perè il tredicesimo sbarco per un porto sicuro assegnato con il governo Meloni. Il primo alla vigilia di Natale 2022. Lucadi: “Il lavoro va avanti senza interruzione, l’allo stesso modo è diventatosoprattutto sul fronte dell’accoglienza e della solidarietà.ha accolto ladi Emergency con 47 migranti a bordo e la nostra organizzazione ha risposta con un lavoro di tutti fatto di efficienza e grande cuore”.