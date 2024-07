Leonardo Maria Del Vecchio punta sul cinema italiano Acquisito dal rampollo il 137% della Leone Film Group

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il Family Office diDelannuncia il suo primo investimento nell'ambitoproduzione audiovisiva. "Settore strategico per l'economia del Made in Italy che vogliamo rafforzare in Italia e all'estero". Con il 13,78% delle quote, LMDV Capital S.r.l. è entrata nel capitale sociale diS.p.A, una delle più importanti società italiane indipendenti attive nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi.