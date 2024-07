Lavoro | Vaccari Pd ' dato su molestie svela ingiustizia terribile'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug (Adnkronos) - "C'è un'nel mondo del, di cui ancora troppo poco si parla e che andrebbe affrontata seriamente perché riguarda la società tutta e i suoi squilibri. Le. I risultati del rapporto Istat uscito oggi parlano chiaro, sono circa 2 milioni e 322mila le persone tra i 15 e i 70 anni che hanno subito una forma di molestia sulnel corso della vita. Tra queste l'81,6% sono donne". Lo dice il capogruppo Pd in commissione Agricoltura e segretario di presidenza della Camera Stefano. "Leavvengono anche fuori dalma quanto diventano più insopportabili e difficilmente denunciabili quando da esse dipende un salario e un posto didi cui probabilmente non si può fare a meno? Il ricatto delprecario e senza diritti si nutre di tutto questo, la precarietà ha spianato la Strada a questi soprusi, non a caso le vittime maggiori sono giovani, sia donne che uomini, ma giovani, perché hanno i contratti peggiori e la più alta precarietà", prosegue.