Latina Con un fiore | promuovere la cultura della non violenza con le educatrici degli asili nido il convegno

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 1 luglio 2024) Questa mattina, presso la sala De Pasquale del Comune di, si è svolto il“Conoscere, riconoscere e prevenire. Attività per l’emersionedi genere in età giovanile” promosso dall’assessorato a Istruzione, politiche educative e servizi per l’infanzia del Comune di, in collaborazione con il Centro Donna Lilith – Casa Rifugio Emily L'articolo/ “Con un”:lanoncon le, ilTemporeale Quotidiano. .