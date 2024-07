L' arrivo della sposa il primo bacio e le lacrime di Belén | tutti i segreti delle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 1 luglio 2024) I due ex gieffini, insieme da sette anni, si sonoti nel weekend, in Toscana. E via social, amici e parenti hanno condiviso i dettagli di una giornata piena di emozioni, preceduta da una cena intima e seguita da un risveglio lento. I festeggiamenti non sono ancora finiti.