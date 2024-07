L’ammucchiata Frankenstein per sbarrare il passo a Marine | da Macron alla sinistra antisemita

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 1 luglio 2024) C’è un mostro a più teste che si aggira per la Francia da ieri notte. E non è il ‘mostro nero’ rappresentato dpericolosa destra diLe Pen. Che con una vittoria storica ha mandato nel panico la gauche e il presidente, vittima di se stesso. È una compagnia di giro, un’ammucchiata trasversale, chiamata a raccolta dall’inquilino dell’Eliseo, sfrattato dalle urne, perla strada al Rassemblement national, primo partito di Francia con il 33% dei voti. È la diga dei sedicenti democratici in barba al responso popolare decretato, tra l’altro, con un’affluenza record che ha sfiorato il 70%. Francia, partecontro Le Pen, pugile suonato, ha subito chiesto ai suoi di studiare la situazione di ogni circoscrizione per trovare alleanze a 360 gradi.