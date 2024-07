La sovranista Ungheria vuole rendere grande l' Europa con l' aiuto della Cina

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tra i corridoi delle istituzioni europee echeggia il motto "Make Europe Graet Again", un chiaro riferimento allo slogan di Donald Trump ("Make America Great Again"). A rilanciarlo, urbi et orbi, è il governo ungherese di Viktor Orban che dal 1° luglio al 31 dicembre guida la presidenza turno del.