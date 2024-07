La retromarcia sulla Ztl nel mirino del Listone | Dietro la scelta c’è solo un patto elettorale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una"tutta politica, non tecnica". La decisione dell’Amministrazione di centrodestra di riaprire alle auto in maniera definitiva la Ztl in centro città durante la settimana non va giù all’opposizione. Gli esponenti della civica Ilpuntano il dito contro le motivazioni portate dalla Giunta per giustificare la volontà di far tornare stabilmente, da oggi, i veicoli nel cuore di Lissone, tra piazza Libertà e le strade vicine, che invece la precedente Amministrazione di centrosinistra aveva reso off-limits con la zona a traffico limitato. Nella spiegazione per cui la decisione sarebbe arrivata dopo aver analizzato i dati di traffico. "Ma di che dati stiamo parlando? Dei dati rilevati in una sola settimana, dal 22 al 28 maggio – attacca la lista di minoranza –.