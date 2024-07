La Corte Suprema concede una immunità parziale a Trump

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) LaUsa ha concesso unapresidenziale a Donaldnel processo per l'assalto al Capitol, ma solo per gli atti ufficiali, ossia le azioni prese nei suoi poteri costituzionali. In tal caso l'è assoluta. Il tycoon è imputato anche per le carte segrete di Mar-a-Lago e per il tentativo di ribaltare il voto in Georgia. .