Jeff Buckley in libreria con Da Hallelujah a The Last Goodbye

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug. (askanews) – “Daa The” di Dave Lory è il titolo della biografia dedicata al cantautore, uscita per la prima volta in Italia il 26 giugno per Il Castello marchio Chinaski Edizioni. Il manager e amico del protagonista Dave Lory rivela al grande pubblico l’universo del musicista statunitense, da una prospettiva unica e privilegiata. Un viaggio letterario che coinvolge soprattutto gli addetti ai lavori del suo entourage, dagli esordi fino al tragico ed improvviso epilogo. Discografici, avvocati, musicisti, fonici, fotografi e tutta la filiera del music biz, contribuisce al libro con un personale aneddoto, una vicenda mai raccontata prima, restituendo al lettore quella che era una figura complessa e controversa.