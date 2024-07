Italia Capello critica | NON ACCETTO queste parole di Spalletti Si è spettacolarizzato troppo vi dico cosa mi ha INTRISTITO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Fabiohato aspramente vari temi riguardanti l’eliminazione Nazionalena agli Europei in Germania Fabioè intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport parlando dell’eliminazione dell’dagli Europei. Dure ledell’ex allenatore di Juventus e Milan tra le altre. SVIZZERA – «Ha grande organizzazione e qualità nell’asse centrale: Sommer in porta, Akanji in .