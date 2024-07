Italia-Bahrain Preolimpico basket 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’di Gianmarco Pozzecco inizia la sua avventura nel. Sei squadre in Porto Rico, per un solo posto in palio per le Olimpiadi parigine che inizieranno il prossimo 26 luglio. Gli azzurri debutteranno in questo torneo di qualificazione a San Juan contro il. Un cammino di preparazione interessante per la nostra Nazionale, che nelle amichevoli precedenti alla partenza ha avuto la meglio di Georgia e soprattutto Spagna in un’amichevole giocata a Madrid. Quest’ultima partita rappresenta un gran bel test in vista della potenziale finale per l’accesso alla competizione a cinque cerchi con la Lituania. Ilnon rappresenta, almeno sulla carta, una nazionale temibile. Mai un piazzamento nella top 10 dei campionati asiatici come anche dei Giochi asiatici, l’unico ad avere una certa esperienza europea è Devon Wayne Chism, visto tra Turchia, Ungheria, Francia ed Israele.