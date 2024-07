Israele Noa Argamani parla per la prima volta dopo il rapimento | Non dimenticare gli altri ostaggi – Video

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 1 luglio 2024) (Adnkronos) – Noaper lala liberazione. "Sono a casa ora, ma non possiamogliche sono ancora tenuti prigionieri a Gaza, in attesa del loro ritorno" dice in un, pubblicato sui social di 'Hostages and missing family forum', la 25enne, simbolo del 7 ottobre, salvata l'8 .