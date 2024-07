Intolleranti ignoranti Vasco Rossi fuori controllo | insulta Meloni e Salvini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Più che un tour, quelli distanno diventando dei comizi politici ambulanti, ovviamente a senso unico contro Giorgiae Matteo. L'ex ragazzaccio del rock italiano un tempo era il simbolo discusso del "politicamente scorretto" e basterebbe ricordare la cattivissima Colpa d'Alfredo, che oggi non potrebbe nemmeno venire pubblicata né registrata, e se per caso passasse le forche della pre-censura farebbe incriminare il suo autore per misoginia e razzismo. Oggi invece, a 72 anni, non solo da incendiario si è trasformato in pompiere (destino comune a molti, va detto), ma mette in mostra sul palco pure con un filo di impensabile moralismo, impensabile considerate le sue storiche simpatie radicali. E così il vecchio Komandante, dopo aver già dedicato la perla Asilo Republic alla premier durante i live milanesi a San Siro ("Dice che ci vuole più ordine e disciplina", cantava parafrasando la sua invettiva contro la Prima Repubblica), sbarcato in Puglia si è dedicato al vicepremier e leader della Lega.