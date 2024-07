‘Inside Out 2’ è nella storia | mai incassi così alti in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il film d'animazione con il più alto incasso dellain. Dopo due weekend di presenza nei cinema, 'Inside Out 2', film Disney e Pixar fra i più attesi dell'anno, ha fatto registrare un incasso di quasi 30 milioni di euro. Un record dietro l'altro per il film d'animazione che sta mettendo sino ad oggi d'accordo pubblico e critica. Due particolari colpiscono analizzando questo risultato: 'C'è è ancora domani', il film fenomenale di Paola Cortellesi, ha impiegato 50 giorni per raggiungere questo risultato, e il primo 'Inside Out' si era fermato a "soli" 25 milioni e mezzo di euro. Il film sta trainando tutto il botteghino, ine anche all’estero.nostra penisola, il valore del box office dell'ultimo weekend è stato di 8.