Incontro in musica con Giovanni Caccamo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arezzo, 1 luglio 2024 – Mercoledì 3 luglio, ore 21, sul palco estivo della Fondazione Baracchi,incon: Parole e canzoni con l’artista siciliano, scoperto da Franco Battiato, grande talento dellad’autore italiana. È stato scoperto da Franco Battiato per poi diventare uno degli artisti più amati e apprezzati nellad’autore italiana:sarà il protagonista del terzo appuntamento con il cartellone estivo della Fondazione Baracchi. La serata, intitolata “Parola Tour Acoustic”, è in programma mercoledì 3 luglio, ore 21, nel grande giardino di via Bosco di Casina, a Bibbiena, presso la sede della Fondazione. Durante l’in, condotto dal giornalista Massimo Orlandi,presenterà al pianoforte alcune delle perle del suo repertorio, e non solo.