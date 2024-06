Incidente tra moto a Roma 2 morti Un altro deceduto nel bresciano dopo scontro in moto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 1 luglio 2024)stradale mortale oggi alle 11.30 in via del Foro Italico, a. I conducenti di duehanno perso la vitaessersi scontrati in direzione stadio Olimpico all'altezza via Salaria. Sul posto la polizia locale del II Gruppo Parioli. La strada è stata chiusa da via delle Valli per permettere i rilievi sull'esatta dinamica di quanto accaduto. Gli accertamenti sono tuttora in corso.