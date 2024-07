Incidente in A1 a Modena | nove persone coinvolte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – Attimi di paura alle 7.30 di questa mattina in autostrada A1, nei pressi del km 311 in direzione sud all’altezza di, per unstradale che ha coinvolto in tutto 4 veicoli e 9. Due di queste sono state trasportate al Policlinico di: si tratta di una bambina di 3 anni e una donna di 36, fortunatamente non in gravi condizioni. .