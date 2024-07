Inchiesta Fanpage su FdI Chef Rubio a Liliana Segre | Teme di essere cacciata dal suo Paese? Povera stellina pensa solo a se e agli interessi del sionismo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 1 luglio 2024)risponde a, che aveva commentato l'disu FdI, avente oggetto Gioventù Nazionale: "Alla mia età dovròdal miocome sono già statauna volta. Queste derive che sono venute fuori in questa ultima settimana in modo eclatante ci so .