Incendio all’alba | a fuoco un fienile sulla Santa Severa-Tolfa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024)Marinella, 1 luglio 2024 – Dalle ore 5.00 di oggi la squadra 17A con l’ausilio delle Autobotti AB17 ed AB34 sta intervenendo perStrada Provinciale S.km17. L’è circoscritto e sotto controllo delle squadre Vigili del. Non risultano problemi alla viabilità. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .