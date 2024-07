In morte della seduzione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 1 luglio 2024) Vedo tutto, tocco niente. Potremmo sintetizzarla così l’arte amatoria degli ultimi anni. Con l’illusione scenica dell’incontro – la– che male s’associa ai tempi. Non foss’altro perché co Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.