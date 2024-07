Il tempo è relativo un’analisi internazionale sulla gestione del tempo L’Italia è quello dove si passa meno tempo a lavorare

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il, risorsa universale eppure soggettiva, viene vissuto e gestito in modo diverso a seconda del contesto culturale e sociale. Un recente studio comparativo ha analizzato come le persone in diversi paesi del mondo impiegano il loro, suddividendolo in categorie quali lavoro retribuito, sonno, istruzione, faccende domestiche elibero. L'articolo Ildelsi. .