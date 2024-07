Il patto fra Cina e Russia comincia a scricchiolare

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 1 luglio 2024) La visita di Vladimir Putin in Corea del Nord non è piaciuta a Xi Jinping, che non si fida dell’imprevedibile alleato Kim Jong-un. E adesso teme che il Cremlino possa servirsene per fargli pressione. Il saggista Antonio Selvatici: «L’obiettivo rimane quello di piazzare il suo export in Occidente. Ma con i russi non si arriverà allo scontro diretto». Lo speciale contiene due articoli. .