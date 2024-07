Gruppo Cap investimenti per oltre 1 mld entro 2033

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug. (Adnkronos) -Cap, la green utility pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, presenta il nuovo Piano Industriale 2024-2028: in totale, considerando il periodo 2023 -, glisono circa 1 miliardo e 104 milioni di euro. Le risorse stanziate includono i finanziamenti ottenuti in ambito Pnrr. Per il prossimo biennio, invece, gliammontano a circa di 324,6 milioni di euro, pari a un valore medio di 162,3 milioni all'anno. Con il nuovo piano 24-28,Cap conferma la centralità della politica di investimento all'interno della propria strategia, così come il proprio posizionamento tra i big player nello sviluppo dell'economia circolare in Italia. L'obiettivo è innanzitutto integrare la gestione sostenibile dell'acqua con quella dei rifiuti, per incentivare il processo di decarbonizzazione alla base della rivoluzione verde e della transizione ecologica invocata dall'unione Europea.