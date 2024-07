Gli attivisti pro-Palestina incatenati in strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Blitz ieri di 5di Ultima generazione, che si sono sedute insotto il ponte Mazzini durante la tappa del Tour de France. Glisi sonofra loro, versandosi addosso e a terra della vernice rossa, "a simboleggiare il sangue di chi in questo momento sta morendo in, ucciso dall’esercito di Israele e dalla complicità dei governi occidentali, come il governo italiano". Nel frattempo, alcuni Giovani Palestinesi hanno calato dal ponte uno striscione con scritto ‘Long live palestinian resistance’, mentre altre hanno sventolato bandiere palestinesi al traguardo. Le persone che hanno effettuato il blocco sono state rimosse dalla polizia (foto) e poste in stato di fermo in attesa di essere denunciate. La loro richiesta è che la squadra di ciclismo israeliana non partecipi più alle competizioni internazionali finché non cesserà il massacro di Gaza.