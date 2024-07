Giovane salumiere si ferisce con un coltello e rischia di morire dissanguato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Cecima (Pavia), 1 luglio 2024 - Ha perso molto sangue, ma dopo il trasporto con l’elisoccorso in codice rosso al San Matteo è stato subito portato in sala operatoria e anche se la prognosi resta riservata, il rischio dipare che possa essere superato. Un, di soli 23 anni, si è letteralmente conficcato un affilatoall’inguine, con la profonda ferita che avrebbe lesionato l’arteria femorale, con l’abbondante perdita di sangue che ha fatto scattare i soccorsi con la massima urgenza. Il luogo L’infortunio sul lavoro è avvenuto in un salumificio artigianale a Cecima, in località Casa Cucchi, mentre ilpare fosse impegnato nell'affettare una pancetta. Erano circa le 12.30 di oggi, lunedì 1 luglio, quando sono stati chiamati i soccorsi sanitari, inizialmente allertati in codice giallo perché la ferita sembrava meno grave, ma dalla centrale operativa di Areu sono stati inviati sul posto diversi mezzi, non solo auto medica e ambulanza ma anche l’elicottero fatto alzare in volo da Alessandria.