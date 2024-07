Giorgetti su Tim' verso soluzione problemi storici Italia'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) "Il closing di oggi è il primo pezzo di un puzzle delladeglidi questo paese e un passaggio chiave per riassetto del sistema telecomunicazionino. Il governo interviene in un settore strategico, con una grande operazione di politica industriale che, tra l'altro, mette in sicurezza Tim e i suoi lavoratori". Così il ministro dell'economia Giancarlosul perfezionamento della cessione di Netco a Kkr. .