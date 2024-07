Gazzelle al via il tour estivo | tappa a Baia Domizia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Dopo unnei palasport e un concerto in un'Arena di Verona totalmente sold out,sta per tornare sui palchi dei principali festival d'Italia. Al via il 4 luglio dallo Sherwood Festival di Padova lanée estiva. I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone. Oltre agli appuntamenti estivi,ultimamente ha svelato anche due importanti e speciali eventi per l'estate del 2025: il 7 giugno al CIRCO MASSIMO di Roma e il 22 giugno allo STADIO SAN SIRO di Milano. Due prime volte, due nuove sfide, due città importanti per l'artista, che negli anni ha costruito la sua carriera, passo dopo passo, con un unico obiettivo: quello di essere sempre se stesso e far arrivare la sua musica ai cuori di tutta Italia.