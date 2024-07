Gay pride a Istanbul pugno duro turco | finisce malissimo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Gli organizzatori del 22esimo Gayhanno sfidato i divieti, scegliendo comunque di scendere in piazza. Lo riportano i media turchi. La prefettura ha definito i promotori della manifestazione "gruppi illegali", adottando misure per impedire il corteo nella centralissima piazza Taksim, blindata dalla polizia. La marcia si è quindi svolta nell'area di Kadikoy, sulla sponda asiatica della metropoli turca. "Non siamo mai stanchi di ingannare la polizia e costringerla a trattare con noi", hanno scritto in una nota gli organizzatori. La polizia è comunque intervenuta, arrestando almeno cinque persone.