Gaeta Pef 2025 e nuove tariffe rifiuti | criticità in Consiglio comunale per la maggioranza e l’opposizione

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 1 luglio 2024)– E’ legittimo il piano economico finanziariodel comune dicon leper la tassa dei? L’interrogativo, politicamente rivelante, ha vivacizzato (e non poco) ildiche è stato sul punto di dover far fronte alla mancanza del numero legale nelle fila(l’ha salvata in L'articolo/ Pefinper laTemporeale Quotidiano. .