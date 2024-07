Furto nei Servizi Asl di Chieti | Rubati Pc e Auto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 1 luglio 2024)- Unè stato scoperto questa mattina nella palazzina dell’ex ospedale pediatrico aalta, che ospita diversidella Asl. Ignoti hanno fatto irruzione durante il weekend, divelto le porte del consultorio e delo igiene e sanità pubblica, causando danni significativi. Sono statidue tablet, tre computer portatili, una macchina fotografica, una Citroen C3 parcheggiata davanti alla palazzina e le chiavi di altre due, che non sono state trovate poiché custodite altrove. Nel primo pomeriggio, la questura diha ricevuto una segnalazione di avvistamento della Citroen C3 in un parcheggio di via Vestini. Il veicolo è stato ritrovato privo del logo aziendale, e si attendono ora gli accertamenti da parte degli agenti.