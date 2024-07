Fratelli d’Italia domina i sondaggi Conte e M5S in caduta libera

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 1 luglio 2024) Articolo pubblicato lunedì 01 Luglio 2024, 14:29 A tre settimane dal voto per le elezioni europee,guidato da Giorgia Meloni si conferma come primo partito, raggiungendo il 29,2%, con un incremento dello 0,4% rispetto alle precedenti elezioni per l’Europarlamento. Il Partito Democratico segue il gruppo politico della premier con un 24%, mentre il L'articoloe M5S inproviene da Il Difforme. .