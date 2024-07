Francia | Macron riunisce governo a mezzogiorno**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Parigi, 1 lug. (Adnkronos) - Il presidente francese Emmanuelha convocato per le 12 di oggi una riunione diall'Eliseo. Lo scrive Le Figaro citando fonti di. Il primo ministro Gabriel Attal e i suoi ministri si riuniranno quindi attorno aper studiare le strategie da mettere in campo per fronteggiare l'estrema destra uscita vincitrice dal primo turno delle elezioni legislative di ieri e in vista del ballottaggio di domenica.