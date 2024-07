Francia | Gozi Renew ' annunciata morte politica di Macron non c' è stata'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - “I numeri ci dicono che inc'è stato un risveglio repubblicano, con una partecipazione al voto molto alta, come non si vedeva da oltre 30 anni. E' un momento importante per la democrazia francese e la conferma cheha scelto la strada giusta”. A dirlo è Sandroin un'intervista al quotidiano La Stampa. Secondo l'eurodeputato italiano, rieletto ine pronto a tornare a Straburgo nelle file del gruppo, adesso “dobbiamo lavorare per costruire alleanze tra repubblicani e democratici, facendo una valutazione collegio per collegio e trovando un accordo di desistenza per convergere sul candidato più competitivo per battere l'estrema destra. Noi siamo pronti a ritirare i nostri candidati dove sarà necessario.