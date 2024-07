Francia Belgio streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Euro 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 1 luglio 2024)tv:ladiQuesta sera, lunedì 1 luglio, alle ore 18 all’Arena di Düsseldorf va in scena la, valida per gli ottavi di finale di, glipei di calcio in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. La, ovviamente, sarà trasmessa in Italiatanti appassionati si metteranno davanti alla tv.intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il calcio d’inizio di, match valido per, è in programma alle ore 18 di oggi, lunedì 1 luglio. A trasmettere lasarà la tv satellitare Sky Sport. Previsto ampio pre e postcon commenti, interviste e tanto altro.