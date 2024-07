Francesco Flachi inizia la nuova avventura in panchina

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 1 luglio 2024) Unacarriera èta oggi per, l'ex attaccante della Sampdoria è il nuovo allenatore della PSM Rapallo società di Promozione che già nelle scorse settimane si era mossa per averlo in. Il club lo ha annunciato con una nota ufficiale: Annuncio importante da.