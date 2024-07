Fra noi colpo di fulmine Timido? Intraprendente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) di Laura Valdesi SIENA E’ stato amore a prima vista, fra Mattia Chiavassa e Viola Vannuzzi. Lui 32 anni, lei 24. La scintilla è scattata a Casole d’Elsa, viveva qui la compagna del fantino. "Era il 2019, venne a fare le batterie di qualificazione per il palio che si corre in paese, anche io ero di un rione", racconta Viola che dopo la chiamata del Bruco è rimasta a mandare avanti la scuderia grazie all’aiuto di tanti amici. Mattia sembra, invece quella volta si è fatto avanti. "Ha cercato il mio numero, l’ha trovato, chiedendomi se uscivamo a cena. E’ stato un bell’inizio". Di un rapporto forte che continua anche adesso, a sentire come ne parli. "Sì, Mattia forse è un pizzico. Ma anche, non ci mette troppo a sciogliersi, con tutti.