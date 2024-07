Fondi immobiliari | il patrimonio ha raggiunto 4 650 miliardi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ilgestito daia livello mondiale è salito ancora, attestandosi a 4.650di euro a fine 2023, con un aumento del 4,5% rispetto all’anno precedente. Una conferma che questo settore del risparmio gestito non conosce crisi ed ha continuato a crescere anche a dispetto del complicato scenario socio-economico mondiale, in cui si inseriscono crisi politiche e conflitti tra Paesi. E’ quanto emerge dal 44esimo Rapporto su “Iin Italia e all’estero” realizzato e presentato a Milano da Scenari. Ildeie REIT Ildeie i REIT – Real Estate Investment Trust, che gestiscono appunto il risparmio e lo investono in immobili, ha proseguito un trend positivo, raggiungendo a fine 2023, a livello globale, i 4.