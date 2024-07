Fine mercato tutelato energia elettrica da oggi 1 luglio | cosa succede

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 1 luglio 2024) Chi non ha sottoscritto un contratto dilibero passa al servizio a tutele graduali È finitoildell', cioè la fornitura con condizioni economiche e contrattuali definite dall'Arera. Chi non ha ancora sottoscritto un contratto dilibero per la luce sarà automaticamente trasferito al servizio a tutele .