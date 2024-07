Finanziamenti piccole e medie imprese nel focus

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) UN SETTORE STRATEGICO per il Pil e l’economia di una regione con oltre 3,5 milioni di abitanti come la Toscana. Stiamo parlando dellee grandidel tessile che stanno vivendo un 2024 un po’ meno brillante rispetto alla ripresa post-Covid ma soprattutto hanno di fronte due grandi sfide da affrontare, quelle della sostenibilità e dell’internazionalizzazione. Argomenti che saranno al centro della tavola rotonda che, all’interno dell’evento di QN Distretti dedicato al tessile in programma domani a Prato, ha come tema proprio "Sinergie per un futuro sostenibile: innovazione e collaborazione nel settore tessile". All’incontro parteciperà Serafino Cavallini (nella foto a destra), responsabile Territoriale corporate Centro Ovest di BPER Banca.