Figc multata di 4 milioni dall’Antitrust

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 1 luglio 2024) Per abuso di posizione dominante nell'organizzazione delle competizioni giovanili. La federazione annuncia ricorso al Tar Multa di 4,2di euro per la, sanzionata dall'Antitrust per abuso di posizione dominante nell'organizzazione delle competizioni giovanili. L'Autorità, si legge in una nota, ha infatti accertato che la, almeno a partire dal 1° luglio 2015, ha .