FIGC Gravina convoca le elezioni del presidente federale a novembre | il motivo della scelta

(Di lunedì 1 luglio 2024)in anticipo sulla tabella di marcia. IlGabrielehato l’AssembleaElettiva lunedì 42024, alle ore 8.30, in primazione, ore 11:00 in secondazione, presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. All’ordine del giorno: la verifica dei poteri; l’elezione deldell’Assemblea; l’elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art.26, comma 4. dello Statuto; l’elezione del; l’elezione deldel Collegio dei Revisori dei Conti. Lazione arriva in anticipo rispetto alla data inizialmente prevista, quella del mese di marzo. Laè, probabilmente, da leggere nell’ottica di una ricerca di maggiore stabilità dopo gli scossoni dovuti all’eliminazione dell’Italia da Euro 2024.