Festa sull' Isola delle Femmine a Palermo | video

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 1 luglio 2024) ecco ildellaorganizzata all', unaperle del Mediterraneo davanti a. Un'protetta su cui però si è ritrovato ieri un centinaio di persone, ragazzi e ragazze per quello che sembrava un party non autorizzato e che avrebbe lasciato anche della sporcizia. I presenti, rintracciati (tra cui il Dj che sarebbe un ex della Guardia Costiera) si sono difesi spiegando che l'evento era stato organizzato con il consenso della proprietaria e lo scopo era proprio girare undi promozione per facilitare la vendita dell'