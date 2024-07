Festa nella riserva di Isola delle Femmine organizzatori | Finto party in accordo con la proprietà

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo le critiche, glidell’evento assicurano che erano stati autorizzati dalla marchesa proprietaria dell’isolotto e che non si trattava di una verama di un video promozionale in cui si simulava un. La Lipu sostiene però che l’evento non era autorizzabile in quanto la zona ènaturale. .