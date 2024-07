Ex tronista diventa una conduttrice di RealTime | Ogni sabato una puntata

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 1 luglio 2024) Exdi Uomini & Donne, influencer, ex naufraga de L’Isola dei Famosi (è quella a cui Nadia Rinaldi ha fatto un clistere), scrittrice (ha fatto un libro per mamme) e ora pure. Ebbene sì, sto parlando di Rosa Perrotta. Ed ebbene sì, ad arruolarla in questa nuova avventura televisiva è stato proprio Warner Bros Discovery che l’ha piazzata suilpomeriggio. In questa sua nuova avventura televisiva dal titolo A Testa Alta, Rosa Perrotta sarà affiancata dal curatore di stile Mario Mosca e dal dottor Domenico Campa, specialista in chirurgia estetica, per “accompagnare le protagoniste nel loro percorso di trasformazione”. “La cosa più bella che mi dice chi mi conosce da quando ero una bambina è: ‘Sei rimasta la stessa ragazza ambiziosa di sempre, frutto di tutte le cose che ti hanno insegnato mamma e papà‘”.