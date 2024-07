Europei oggi in TV le partite su Rai e Sky | dove vedere Francia-Belgio e Portogallo-Slovenia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 1 luglio 2024)sono levalide per gli ottavi di finale degli2024. Le sfide sono in programma, lunedì 1 luglio. La prima partita si giocherà alle ore 18:00, la seconda alle ore 21:00. Qui tutte le informazioni sule duein diretta tv in chiaro e in streaming. .