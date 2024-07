Europee | Lega Vannacci opta per il Nord-Ovest resta fuori Ciocca**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug. (Adnkronos) – Il generale Robertohato per essere eletto nel, dove con 186.966 preferenze ha ottenuto il suo migliore risultato tra tutte le circoscrizioni elettorali. Lo rende noto la. “Ringrazio il Generaleper una scelta che permette alladi avere una rappresentanza territoriale equilibrata in tutto il Paese, sicuro che Roberto darà un contributo sempre più prezioso in una fase storica e internazionale che ci vedrà protagonisti. Stamattina ho incontrato Angelo Ciocca, uomo che ha la mia piena stima e fiducia, e che da ora in avanti lavorerà direttamente al mio fianco”. Dopo la scelta diè definitivo l’elenco degli eletti a Strasburgo della: Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Anna Maria Cisint, Paolo Borchia, Roberto, Susanna Ceccardi, Aldo Patriciello e Raffaele Stancanelli.