Euro 2024 Briatore | Disastro Italia senza Donnarumma prendevamo 6 pere da tutti

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 1 luglio 2024) (Adnkronos) – "è stato un grande". Flavioanalizza così la spedizione azzurra a, con l'eliminazione dell'negli ottavi di finale contro la Svizzera. "Noi non abbiamo dei giocatori in questo momento. Basta vedere la Francia, ci sono almeno sei giocatori che giocano in Inghilterra o in. I nostri, .