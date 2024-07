Esposito stallo con l’Inter | possibile ritorno alla Samp?

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’attaccante delSebastianosta prendendo tempo per trasferirsi in prestito all’Empoli, mentre undoria è ancoraÈ quanto riporta l’edizione cartacea odierna del quotidiano torinese Tuttosport. Il giovane attaccante delha trascorso l’ultima stagione in prestito con ladoria in Serie B. Si tratta del sesto prestito che il giovane attaccante L'articolocon? .