Escursionista soccorsa alle Lame Rosse

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un’è stataieri. La stazione del Soccorso alpino e speleologico di Macerata è stata attivata intorno14.30 di ieri dalla centrale operativa del 118, per un intervento di soccorso a una donna caduta lungo un ghiaione in localitàdi Fiastra. A seguito della caduta, l’aveva riportato dei traumigambe, così dopo aver valutato le sue condizioni sanitarie, i tecnici del Soccorso alpino hanno stabilizzato e imbarellato la donna sul posto. Successivamente è stata trasportata con la barella portantina, una speciale barella utilizzata dai soccoritori in ambiente impervio, fino all’ambulanza del 118. Un episodio analogo era avvenuto anche sabato, quando una donna ha accusato un malore mentre percorreva lo stesso sentiero di Fiastra.